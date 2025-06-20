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Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:19 20.06.2025 (обновлено: 13:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rospotrebnadzor-2024201744.html
Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной
Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной - РИА Новости, 20.06.2025
Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной
Ситуация по сумме острых кишечных инфекций и по холере, в том числе в России, стабильная, все зарегистрированные случаи - завозные, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:19:00+03:00
2025-06-20T13:21:00+03:00
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общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ситуация по сумме острых кишечных инфекций и по холере, в том числе в России, стабильная, все зарегистрированные случаи - завозные, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В Российской Федерации по сумме острых кишечных инфекций и по холере ситуация сегодня стабильная. Холера не регистрируется в РФ как местное заболевание уже очень много лет. Все, что регистрируется в России - это все случаи завозные. То есть это туристы или люди, которые выезжали в командировки, были неаккуратны, не бережны к своему здоровью и, к сожалению, заразились в месте пребывания. И потом уже реализация заболевания произошла в РФ", - сказала Попова. Она добавила, что российские врачи успешно справляются с завозными случаями заболевания, их спасают, лечат, от холеры в РФ не погибают. Попова также подчеркнула, что холера - тяжелое заболевание. "И за период наблюдения были случаи, когда человек приезжая и чувствуя себя не очень хорошо, не обращался за медпомощью. И вот тогда, потом, когда он уже обращался, приходилось его буквально вытаскивать. Но с этим тоже наши медики справились", - уточнила глава ведомства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2025, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной

Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию с холерой в России стабильной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Анна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ситуация по сумме острых кишечных инфекций и по холере, в том числе в России, стабильная, все зарегистрированные случаи - завозные, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Российской Федерации по сумме острых кишечных инфекций и по холере ситуация сегодня стабильная. Холера не регистрируется в РФ как местное заболевание уже очень много лет. Все, что регистрируется в России - это все случаи завозные. То есть это туристы или люди, которые выезжали в командировки, были неаккуратны, не бережны к своему здоровью и, к сожалению, заразились в месте пребывания. И потом уже реализация заболевания произошла в РФ", - сказала Попова.
Она добавила, что российские врачи успешно справляются с завозными случаями заболевания, их спасают, лечат, от холеры в РФ не погибают. Попова также подчеркнула, что холера - тяжелое заболевание.
"И за период наблюдения были случаи, когда человек приезжая и чувствуя себя не очень хорошо, не обращался за медпомощью. И вот тогда, потом, когда он уже обращался, приходилось его буквально вытаскивать. Но с этим тоже наши медики справились", - уточнила глава ведомства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 11:02
 
ПМЭФ-2025ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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