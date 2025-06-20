https://ria.ru/20250620/rospotrebnadzor-2024201744.html

Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной

Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной - РИА Новости, 20.06.2025

Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной

Ситуация по сумме острых кишечных инфекций и по холере, в том числе в России, стабильная, все зарегистрированные случаи - завозные, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:19:00+03:00

2025-06-20T13:19:00+03:00

2025-06-20T13:21:00+03:00

пмэф-2025

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ситуация по сумме острых кишечных инфекций и по холере, в том числе в России, стабильная, все зарегистрированные случаи - завозные, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В Российской Федерации по сумме острых кишечных инфекций и по холере ситуация сегодня стабильная. Холера не регистрируется в РФ как местное заболевание уже очень много лет. Все, что регистрируется в России - это все случаи завозные. То есть это туристы или люди, которые выезжали в командировки, были неаккуратны, не бережны к своему здоровью и, к сожалению, заразились в месте пребывания. И потом уже реализация заболевания произошла в РФ", - сказала Попова. Она добавила, что российские врачи успешно справляются с завозными случаями заболевания, их спасают, лечат, от холеры в РФ не погибают. Попова также подчеркнула, что холера - тяжелое заболевание. "И за период наблюдения были случаи, когда человек приезжая и чувствуя себя не очень хорошо, не обращался за медпомощью. И вот тогда, потом, когда он уже обращался, приходилось его буквально вытаскивать. Но с этим тоже наши медики справились", - уточнила глава ведомства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

https://ria.ru/20250620/vaktsina-2024138709.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)