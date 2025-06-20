https://ria.ru/20250620/rosatom-2024130685.html
"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля
"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля
"Росатом" надеется, что высказанная им тревога о ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер" в свете конфликта Ирана и Израиля дошла до израильского руководства,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:42:00+03:00
2025-06-20T10:42:00+03:00
2025-06-20T10:42:00+03:00
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алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Росатом" надеется, что высказанная им тревога о ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер" в свете конфликта Ирана и Израиля дошла до израильского руководства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Очень надеемся, что все наши вчерашние сигналы дошли до израильского руководства", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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иран, израиль, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля
Лихачев: "Росатом" надеется, что тревога о "Бушере" дошла до руководства Израиля