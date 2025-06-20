https://ria.ru/20250620/rosatom-2024130685.html

"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля

"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля - РИА Новости, 20.06.2025

"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля

"Росатом" надеется, что высказанная им тревога о ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер" в свете конфликта Ирана и Израиля дошла до израильского руководства,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:42:00+03:00

2025-06-20T10:42:00+03:00

2025-06-20T10:42:00+03:00

пмэф-2025

иран

израиль

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бушерская аэс

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Росатом" надеется, что высказанная им тревога о ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер" в свете конфликта Ирана и Израиля дошла до израильского руководства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Очень надеемся, что все наши вчерашние сигналы дошли до израильского руководства", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/busher-2024103117.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте