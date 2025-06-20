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Смоленская область заняла пятое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:06 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/reyting-2024347318.html
Смоленская область заняла пятое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата
Смоленская область заняла пятое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
Смоленская область заняла пятое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата
Смоленская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:06:00+03:00
2025-06-20T18:06:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Смоленская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщил губернатор Василий Анохин. "По итогам 2024 года мы поднялись на три строчки. Улучшение позиции – это результат последовательной, напряженной работы всей нашей команды вместе с предпринимателями. Работы, которой мы гордимся. Совместными усилиями формируем благоприятные условия ведения бизнеса, а также совершенствуем систему поддержки предприятий и реализации новых инвестпроектов", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что эффект этой работы очевиден. В 2024 году оборот предприятий сектора малого и среднего бизнеса увеличился на 14% и составил 653 миллиарда рублей. Более чем на тысячу выросло число субъектов МСП. "Также в прошлом году мы побили очередной рекорд по объему инвестиций в основной капитал. Сумма составила 108,5 миллиарда рублей, что на 13,5 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году. Кроме того, сейчас в регионе реализуются крупные инвестпроекты по созданию новых и модернизации действующих производств, в которые будет вложено почти 60 миллиардов рублей", - отметил он. Глава региона подчеркнул, что за всеми этими цифрами стоит реальный результат – повышение благополучия жителей области, улучшение инфраструктуры в области и общий рост экономики региона.
https://ria.ru/20250619/karty-2023993693.html
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Смоленская область заняла пятое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата

Место Смоленской области в рейтинге состояния инвестклимата поднялось до пятого

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Смоленская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщил губернатор Василий Анохин.
"По итогам 2024 года мы поднялись на три строчки. Улучшение позиции – это результат последовательной, напряженной работы всей нашей команды вместе с предпринимателями. Работы, которой мы гордимся. Совместными усилиями формируем благоприятные условия ведения бизнеса, а также совершенствуем систему поддержки предприятий и реализации новых инвестпроектов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Он подчеркнул, что эффект этой работы очевиден. В 2024 году оборот предприятий сектора малого и среднего бизнеса увеличился на 14% и составил 653 миллиарда рублей. Более чем на тысячу выросло число субъектов МСП.
"Также в прошлом году мы побили очередной рекорд по объему инвестиций в основной капитал. Сумма составила 108,5 миллиарда рублей, что на 13,5 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году. Кроме того, сейчас в регионе реализуются крупные инвестпроекты по созданию новых и модернизации действующих производств, в которые будет вложено почти 60 миллиардов рублей", - отметил он.
Глава региона подчеркнул, что за всеми этими цифрами стоит реальный результат – повышение благополучия жителей области, улучшение инфраструктуры в области и общий рост экономики региона.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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