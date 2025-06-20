https://ria.ru/20250620/rets-2024304824.html

РЭЦ: финансовый суверенитет – ключевое условие для торговли России и Африки

РЭЦ: финансовый суверенитет – ключевое условие для торговли России и Африки - РИА Новости, 20.06.2025

РЭЦ: финансовый суверенитет – ключевое условие для торговли России и Африки

Помимо политического и экономического суверенитета, крайне важно обеспечить финансовый суверенитет, поэтому для развития торговли между Россией и Африкой... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:04:00+03:00

2025-06-20T17:04:00+03:00

2025-06-20T17:04:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

африка

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Помимо политического и экономического суверенитета, крайне важно обеспечить финансовый суверенитет, поэтому для развития торговли между Россией и Африкой первоочередной задачей является выход на альтернативные валюты и способы проведения платежей, заявил на полях ПМЭФ–2025 старший вице-президент Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."На сегодняшний день у нас есть несколько направлений, которые необходимо развивать параллельно. Во-первых, это безденежные расчеты, связанные с клирингом. Во-вторых, расчеты в национальных валютах. Объективно, основной валютой, которую мы можем эффективно использовать в торговле с африканским континентом, является рубль. Поэтому важно продвигать рубль во взаимных расчетах и развивать всю сопутствующую инфраструктуру", – сказал Гусаков на сессии "Россия–Африка".При этом крайне важно, подчеркнул он, чтобы африканские партнеры не боялись использовать рубль, несмотря на давление коллективного Запада."Африканский континент открыт к финансовым инновациям, и вместе мы можем создать устойчивую систему расчетов, снижающую зависимость от санкций. Главное – консолидированные усилия и развитие как традиционных, так и новых платежных инструментов", – добавил Гусаков.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.

https://ria.ru/20250620/rets-2024285956.html

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российский экспортный центр (рэц), россия, африка, экономика