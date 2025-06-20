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Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин

Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин - РИА Новости, 20.06.2025

Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин

Реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона с 1 сентября, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 20.06.2025

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2025-06-20T12:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона с 1 сентября, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах, нежелательных в России организаций. "Многое мы уже сделали, ввели обязательную маркировку, ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы - ред.), 3% отчислений от доходов цифровых площадок идут на поддержку отечественных решений. Плюс с 1 сентября реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона. Размещаешь рекламу на Instagram* или Facebook* (запрещены в РФ) — готовься к ответственности. Неважно, кто ты — блогер, бренд или агентство. Закон для всех один и он закроет большую лазейку", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф