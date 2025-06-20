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Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:08 20.06.2025 (обновлено: 12:16 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/reklama-2024172087.html
Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин
Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин - РИА Новости, 20.06.2025
Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин
Реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона с 1 сентября, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:16:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона с 1 сентября, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах, нежелательных в России организаций. "Многое мы уже сделали, ввели обязательную маркировку, ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы - ред.), 3% отчислений от доходов цифровых площадок идут на поддержку отечественных решений. Плюс с 1 сентября реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона. Размещаешь рекламу на Instagram* или Facebook* (запрещены в РФ) — готовься к ответственности. Неважно, кто ты — блогер, бренд или агентство. Закон для всех один и он закроет большую лазейку", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
Реклама на запрещенных площадках станет вне закона, сообщил Немкин

Немкин: реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Немкин на ПМЭФ-2025
Антон Немкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антон Немкин на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона с 1 сентября, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах, нежелательных в России организаций.
"Многое мы уже сделали, ввели обязательную маркировку, ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы - ред.), 3% отчислений от доходов цифровых площадок идут на поддержку отечественных решений. Плюс с 1 сентября реклама на запрещённых и экстремистских площадках станет вне закона. Размещаешь рекламу на Instagram* или Facebook* (запрещены в РФ) — готовься к ответственности. Неважно, кто ты — блогер, бренд или агентство. Закон для всех один и он закроет большую лазейку", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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