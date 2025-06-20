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Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, заявил Путин

Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, заявил Путин

Мир должен развиваться на пользу всем, а не отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:58:00+03:00

2025-06-20T17:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Мир должен развиваться на пользу всем, а не отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решения даже в очень сложных условиях, но такие, которые бы пошли на пользу всем, а не отдельным группировкам, отдельным объединениям, либо военным, либо экономическим блокам", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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