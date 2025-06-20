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Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО
Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО - РИА Новости, 20.06.2025
Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО
Президент России Владимир Путин назвал игнорирование призывов РФ о нерасширении НАТО рудиментами древней неоколониальной политики. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:41:00+03:00
2025-06-20T18:41:00+03:00
2025-06-20T19:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал игнорирование призывов РФ о нерасширении НАТО рудиментами древней неоколониальной политики."И несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы. И это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней неоколониальной политики, но в известной степени модернизованной под современные реалии. Но тем не менее это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин – о расширении НАТО на восток
Путин – о расширении НАТО на восток
2025-06-20T18:41
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ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО
Путин назвал игнорирование просьб о нерасширении НАТО остатками неоколониализма