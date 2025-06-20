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Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО

Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО - РИА Новости, 20.06.2025

Путин высказался об игнорировании просьб о нерасширении НАТО

Президент России Владимир Путин назвал игнорирование призывов РФ о нерасширении НАТО рудиментами древней неоколониальной политики. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:41:00+03:00

2025-06-20T18:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал игнорирование призывов РФ о нерасширении НАТО рудиментами древней неоколониальной политики."И несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы. И это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней неоколониальной политики, но в известной степени модернизованной под современные реалии. Но тем не менее это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин – о расширении НАТО на восток Путин – о расширении НАТО на восток 2025-06-20T18:41 true PT0M56S

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