https://ria.ru/20250620/rabota-2024113726.html

Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России

Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России - РИА Новости, 20.06.2025

Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России

Наиболее остро в стране не хватает рабочих и инженеров, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:56:00+03:00

2025-06-20T09:56:00+03:00

2025-06-20T09:56:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Наиболее остро в стране не хватает рабочих и инженеров, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Я не ошибусь точно, если скажу, что это вопросы рабочей специальности и вопросы, связанные с инженерным образованием. То, что когда-то было отодвинутым на второй план юристами, экономистами, сегодня, конечно, в полный рост стоит, как огромный спрос. Экономика развивается", - сказал Шапша, отвечая на вопрос, нехватка кадров в каких специальностях наиболее остро ощущается по стране. Он отметил, что в Калужской области каждый год вводится по 6-7 предприятий, на которые нужны рабочие и инженерные специальности. Ощущается их нехватка, так же, как и в целом по стране. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/minpromtorg--2023796550.html

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Ольга Фомченкова

экономика, калужская область, владислав шапша, россия