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Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:56 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rabota-2024113726.html
Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России
Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России - РИА Новости, 20.06.2025
Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России
Наиболее остро в стране не хватает рабочих и инженеров, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:56:00+03:00
2025-06-20T09:56:00+03:00
пмэф-2025
экономика
калужская область
владислав шапша
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Наиболее остро в стране не хватает рабочих и инженеров, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Я не ошибусь точно, если скажу, что это вопросы рабочей специальности и вопросы, связанные с инженерным образованием. То, что когда-то было отодвинутым на второй план юристами, экономистами, сегодня, конечно, в полный рост стоит, как огромный спрос. Экономика развивается", - сказал Шапша, отвечая на вопрос, нехватка кадров в каких специальностях наиболее остро ощущается по стране. Он отметил, что в Калужской области каждый год вводится по 6-7 предприятий, на которые нужны рабочие и инженерные специальности. Ощущается их нехватка, так же, как и в целом по стране. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, калужская область, владислав шапша, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Калужская область, Владислав Шапша, Россия
Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России

Шапша: наиболее остро в России не хватает рабочих и инженеров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша на ПМЭФ-2025
Владислав Шапша на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владислав Шапша на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Наиболее остро в стране не хватает рабочих и инженеров, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Я не ошибусь точно, если скажу, что это вопросы рабочей специальности и вопросы, связанные с инженерным образованием. То, что когда-то было отодвинутым на второй план юристами, экономистами, сегодня, конечно, в полный рост стоит, как огромный спрос. Экономика развивается", - сказал Шапша, отвечая на вопрос, нехватка кадров в каких специальностях наиболее остро ощущается по стране.
Он отметил, что в Калужской области каждый год вводится по 6-7 предприятий, на которые нужны рабочие и инженерные специальности. Ощущается их нехватка, так же, как и в целом по стране.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Инженер - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаКалужская областьВладислав ШапшаРоссия
 
 
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