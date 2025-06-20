https://ria.ru/20250620/pvo-2024089220.html
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:22:00+03:00
2025-06-20T07:22:00+03:00
2025-06-20T07:55:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 07.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что 22 из них уничтожены над Орловской областью, 14 — над Курской, семь над Белгородской, пять — над Воронежской. По три аппарата сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями и один беспилотник уничтожен над территорией Московского региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над Россией