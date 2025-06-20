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Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 20.06.2025 (обновлено: 07:55 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pvo-2024089220.html
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:22:00+03:00
2025-06-20T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
орловская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 07.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что 22 из них уничтожены над Орловской областью, 14 — над Курской, семь над Белгородской, пять — над Воронежской. По три аппарата сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями и один беспилотник уничтожен над территорией Московского региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, безопасность, орловская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, белгородская область, ростовская область, тульская область, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Белгородская область, Ростовская область, Тульская область, Москва
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 07.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 из них уничтожены над Орловской областью, 14 — над Курской, семь над Белгородской, пять — над Воронежской. По три аппарата сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями и один беспилотник уничтожен над территорией Московского региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьОрловская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьБелгородская областьРостовская областьТульская областьМосква
 
 
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