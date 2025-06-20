https://ria.ru/20250620/pvo-2024084606.html

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 20.06.2025

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожила БПЛА в ряде районов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:40:00+03:00

2025-06-20T05:40:00+03:00

2025-06-20T05:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в ряде районов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал", - написал он.Отмечается, что разрушений на земле и возгораний нет, место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, юрий слюсарь