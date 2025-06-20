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Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 20.06.2025
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в ряде районов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:40:00+03:00
2025-06-20T05:40:00+03:00
2025-06-20T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в ряде районов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал", - написал он.Отмечается, что разрушений на земле и возгораний нет, место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на севере Ростовской области