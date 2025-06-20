https://ria.ru/20250620/putin-2024416459.html

Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках

Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках - РИА Новости, 20.06.2025

Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом предложил ему обменяться мнениями о развитии ситуации на мировых... РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом предложил ему обменяться мнениями о развитии ситуации на мировых энергетических рынках в текущее непростое время и о дальнейшем развитии сотрудничества России и ОПЕК. "Очень рад вас видеть и иметь возможность с вами сегодня обменяться соображениями, мнениями о том, как будет развиваться и наше сотрудничество, и ситуация на мировых энергетических рынках в это непростое, прямо скажем, время", - сказал Путин на встрече, которая состоялась на полях ПМЭФ.

https://ria.ru/20250620/putin-2024416307.html

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Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах. 2025-06-20T22:06 true PT0M55S

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россия, владимир путин, опек