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Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
22:06 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024416459.html
Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках
Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках - РИА Новости, 20.06.2025
Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках
Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом предложил ему обменяться мнениями о развитии ситуации на мировых... РИА Новости, 20.06.2025
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россия
владимир путин
опек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом предложил ему обменяться мнениями о развитии ситуации на мировых энергетических рынках в текущее непростое время и о дальнейшем развитии сотрудничества России и ОПЕК. "Очень рад вас видеть и иметь возможность с вами сегодня обменяться соображениями, мнениями о том, как будет развиваться и наше сотрудничество, и ситуация на мировых энергетических рынках в это непростое, прямо скажем, время", - сказал Путин на встрече, которая состоялась на полях ПМЭФ.
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Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК
Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах.
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россия, владимир путин, опек
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, ОПЕК
Путин предложил генсеку ОПЕК обсудить ситуацию на мировых энергорынках

Путин предложил аль-Гайсу обсудить с ним развитие сотрудничества России и ОПЕК

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом предложил ему обменяться мнениями о развитии ситуации на мировых энергетических рынках в текущее непростое время и о дальнейшем развитии сотрудничества России и ОПЕК.
"Очень рад вас видеть и иметь возможность с вами сегодня обменяться соображениями, мнениями о том, как будет развиваться и наше сотрудничество, и ситуация на мировых энергетических рынках в это непростое, прямо скажем, время", - сказал Путин на встрече, которая состоялась на полях ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 22:03
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинОПЕК
 
 
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