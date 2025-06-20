https://ria.ru/20250620/putin-2024413265.html

Путин оценил экономические связи России и Китая

Путин оценил экономические связи России и Китая - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил экономические связи России и Китая

Экономические связи РФ и КНР развиваются, несмотря на существующие сложности, показатели товарооборота очень хорошие, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Экономические связи РФ и КНР развиваются, несмотря на существующие сложности, показатели товарооборота очень хорошие, отметил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях ПМЭФ. "Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности. Прибавили еще 7% и достигли новой планки - 245 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Сейчас не буду вдаваться в детали, у нас сейчас будет возможность поговорить. Здесь и энергетика, и высокие технологии, здесь и освоение совместное космического пространства и так далее", - сказал Путин. Он также отметил, что гость из КНР "эти дни даром не терял" и провел на полях ПМЭФ ряд "очень полезных встреч". "Я знаю об этом, мне докладывали. И, безусловно, тоже в ходе этой работы внесен существенный вклад, я прямо без преувеличения говорю, существенный вклад в развитие российско-китайских отношений, причем по практическим направлениям деятельности", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/mid-2023293425.html

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экономика, китай, россия, владимир путин