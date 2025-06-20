https://ria.ru/20250620/putin-2024398178.html

Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР

Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025

Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР

Россия видит возможности по развитию "Росатомом" атомной энергетики в ЮАР и других странах-партнерах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:14:00+03:00

2025-06-20T20:14:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия видит возможности по развитию "Росатомом" атомной энергетики в ЮАР и других странах-партнерах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Компания "Росатом" является безусловным лидером в мире по развитию атомной энергетики... Мы рассматриваем такую возможность по совместной работе и в других странах-партнерах, в том числе и в ЮАР", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

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экономика, россия, юар, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"