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Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:14 20.06.2025 (обновлено: 20:16 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024398178.html
Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР
Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР
Россия видит возможности по развитию "Росатомом" атомной энергетики в ЮАР и других странах-партнерах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
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пмэф-2025
экономика
россия
юар
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия видит возможности по развитию "Росатомом" атомной энергетики в ЮАР и других странах-партнерах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Компания "Росатом" является безусловным лидером в мире по развитию атомной энергетики... Мы рассматриваем такую возможность по совместной работе и в других странах-партнерах, в том числе и в ЮАР", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250402/putin-2008894488.html
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экономика, россия, юар, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия видит возможности по развитию атомной энергетики в ЮАР

Путин: Россия видит перспективы по развитию "Росатомом" энергетики в ЮАР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия видит возможности по развитию "Росатомом" атомной энергетики в ЮАР и других странах-партнерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Компания "Росатом" является безусловным лидером в мире по развитию атомной энергетики... Мы рассматриваем такую возможность по совместной работе и в других странах-партнерах, в том числе и в ЮАР", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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2 апреля, 14:25
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияЮАРВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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