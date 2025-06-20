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Пленарное заседание ПМЭФ длилось четыре часа - РИА Новости, 20.06.2025
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20:07 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024396272.html
Пленарное заседание ПМЭФ длилось четыре часа
Пленарное заседание ПМЭФ длилось четыре часа - РИА Новости, 20.06.2025
Пленарное заседание ПМЭФ длилось четыре часа
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продолжалось четыре часа, передает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:07:00+03:00
2025-06-20T20:07:00+03:00
бахрейн
индонезия
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продолжалось четыре часа, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с российским лидером в главной сессии ПМЭФ в 2025 году участвовали президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Модератором пленарной сессии выступил гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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бахрейн, индонезия, китай, прабово субианто
Бахрейн, Индонезия, Китай, Прабово Субианто
Пленарное заседание ПМЭФ длилось четыре часа

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина длилось четыре часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продолжалось четыре часа, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с российским лидером в главной сессии ПМЭФ в 2025 году участвовали президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Модератором пленарной сессии выступил гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными
Вчера, 20:05
 
БахрейнИндонезияКитайПрабово Субианто
 
 
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