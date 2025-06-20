https://ria.ru/20250620/putin-2024393795.html
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР
Президент России Владимир Путин сказал о поставках российской водки в ЮАР, что это очень правильный шаг, потому что за этим наверняка последуют поставки зерна... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:01:00+03:00
2025-06-20T20:01:00+03:00
2025-06-20T20:01:00+03:00
пмэф-2025
экономика
юар
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024392900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a56951d12d0b01139fcfbe0a61083137.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о поставках российской водки в ЮАР, что это очень правильный шаг, потому что за этим наверняка последуют поставки зерна или мяса. Ранее вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле сообщил, что ЮАР и Россия договорились о поставках российской водки в республику, со своей стороны, ЮАР продает фрукты и вина в РФ. "(Вице-президент - ред.) из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южно-Африканскую Республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250325/latvija-2007089220.html
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024392900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c73936c91c1a8fc0a0bef01c08599549.jpg
"Если водки выпить, надо же закусить чем-то" – Путин о поставках российского алкоголя в ЮАР
Россия и ЮАР договорились об импорте российской водки в республику, сообщил вице-президент ЮАР.
2025-06-20T20:01
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юар, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, ЮАР, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР
Путин: за поставками водки в ЮАР последуют поставки зерна или мяса