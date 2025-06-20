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Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:01 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024393795.html
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР
Президент России Владимир Путин сказал о поставках российской водки в ЮАР, что это очень правильный шаг, потому что за этим наверняка последуют поставки зерна... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:01:00+03:00
2025-06-20T20:01:00+03:00
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экономика
юар
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о поставках российской водки в ЮАР, что это очень правильный шаг, потому что за этим наверняка последуют поставки зерна или мяса. Ранее вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле сообщил, что ЮАР и Россия договорились о поставках российской водки в республику, со своей стороны, ЮАР продает фрукты и вина в РФ. "(Вице-президент - ред.) из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южно-Африканскую Республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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4.7
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"Если водки выпить, надо же закусить чем-то" – Путин о поставках российского алкоголя в ЮАР
Россия и ЮАР договорились об импорте российской водки в республику, сообщил вице-президент ЮАР.
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экономика, юар, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, ЮАР, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках российской водки в ЮАР

Путин: за поставками водки в ЮАР последуют поставки зерна или мяса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о поставках российской водки в ЮАР, что это очень правильный шаг, потому что за этим наверняка последуют поставки зерна или мяса.
Ранее вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле сообщил, что ЮАР и Россия договорились о поставках российской водки в республику, со своей стороны, ЮАР продает фрукты и вина в РФ.
"(Вице-президент - ред.) из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южно-Африканскую Республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Бутылки с водкой - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки
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ПМЭФ-2025ЭкономикаЮАРРоссияВладимир Путин
 
 
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