https://ria.ru/20250620/putin-2024392082.html

Путин оценил темпы роста промышленности в России

Путин оценил темпы роста промышленности в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил темпы роста промышленности в России

Промышленность в России растет еще большими темпами, чем ВВП страны, это происходит на фоне низкой безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:55:00+03:00

2025-06-20T19:55:00+03:00

2025-06-20T19:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Промышленность в России растет еще большими темпами, чем ВВП страны, это происходит на фоне низкой безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Промышленность растет еще большими темпами, чем ВВП страны", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025. Президент подчеркнул, что такие изменения происходят на фоне достаточно низкой безработицы, находящейся на уровне 2,3%. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, промышленность