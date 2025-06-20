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Путин оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Путин оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Россия видит, что ситуация на Ближнем Востоке, связанная с конфликтом между Ираном и Израилем, привела к росту цен на нефть, но он не является значительным,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:45:00+03:00

2025-06-20T19:45:00+03:00

2025-06-20T19:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия видит, что ситуация на Ближнем Востоке, связанная с конфликтом между Ираном и Израилем, привела к росту цен на нефть, но он не является значительным, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы видим, что сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, привела к определенному росту цен (на нефть - ред.). Но этот рост, на взгляд наших экспертов, не является значительным. Сколько сейчас - 75 долларов за баррель, а было - 65. На 10 долларов вырос - и на этом уровне стабилизировался", - сказал российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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