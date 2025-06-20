https://ria.ru/20250620/putin-2024387883.html

Россия найдет новые рынки сбыта, заявил Путин

Россия найдет новые рынки сбыта, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия найдет новые рынки сбыта, заявил Путин

Россия найдет новые рынки сбыта для своих товаров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:42:00+03:00

2025-06-20T19:42:00+03:00

2025-06-20T19:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия найдет новые рынки сбыта для своих товаров, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон (в сфере торговли - ред.), в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам. Прежде всего - для тех, кто пытается нам, извините, "нагадить", потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они - потребители основные. А мы рынки сбыта найдем", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владимир путин, в мире, экспорт