https://ria.ru/20250620/putin-2024387279.html

Путин назвал ущерб Евросоюза от отказа от российского газа

Путин назвал ущерб Евросоюза от отказа от российского газа - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал ущерб Евросоюза от отказа от российского газа

Ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил около 200 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:39:00+03:00

2025-06-20T19:39:00+03:00

2025-06-20T19:53:00+03:00

пмэф-2025

евросоюз

в мире

природный газ

экономика

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_7b26d3d370be39e04a7df7de57d44557.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил около 200 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин."Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 миллиардов евро. Двести миллиардов евро они потеряли. Общий подъем цен происходит", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, в мире, природный газ, экономика, энергетика