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Путин: ограничений для сфер приложения усилий иностранных партнеров нет

Путин: ограничений для сфер приложения усилий иностранных партнеров нет - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: ограничений для сфер приложения усилий иностранных партнеров нет

Ограничений для сфер приложения усилий и капиталов иностранных партнеров в России практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:34:00+03:00

2025-06-20T19:34:00+03:00

2025-06-20T19:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ограничений для сфер приложения усилий и капиталов иностранных партнеров в России практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас практически ведь нет ограничений для сфер приложения усилий и капиталов для наших иностранных партнеров. Это одно из ключевых направлений, как я полагаю, нашего сотрудничества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, технологии, россия, владимир путин, в мире, инвестиции