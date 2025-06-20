https://ria.ru/20250620/putin-2024380843.html

Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России

Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России

Никого из России не выгоняли, многие инвесторы ушли сами, с потерями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:21:00+03:00

2025-06-20T19:21:00+03:00

2025-06-20T19:35:00+03:00

россия

пмэф-2025

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Никого из России не выгоняли, многие инвесторы ушли сами, с потерями, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, мы из России не эвакуировали и никого отсюда не изгоняли, многие инвесторы сами ушли с большими потерями. Но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владимир путин