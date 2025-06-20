https://ria.ru/20250620/putin-2024380843.html
Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России
Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России
Никого из России не выгоняли, многие инвесторы ушли сами, с потерями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:21:00+03:00
2025-06-20T19:21:00+03:00
2025-06-20T19:35:00+03:00
россия
пмэф-2025
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_7b26d3d370be39e04a7df7de57d44557.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Никого из России не выгоняли, многие инвесторы ушли сами, с потерями, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, мы из России не эвакуировали и никого отсюда не изгоняли, многие инвесторы сами ушли с большими потерями. Но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024380708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_95a02c9a33cd1d39adcfa650a3c78fea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал об уходе зарубежных инвесторов из России
Путин: Россия не выгоняла зарубежных инвесторов, многие понесли большие потери