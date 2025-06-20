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Путин назвал преодоление старых правил шагом вперед
Путин назвал преодоление старых правил шагом вперед - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал преодоление старых правил шагом вперед
Сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила — это значит оставаться сзади, а преодолевать их — это значит идти вперед, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:18:00+03:00
2025-06-20T19:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила — это значит оставаться сзади, а преодолевать их — это значит идти вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила — это значит оставаться где-то сзади. А преодолевать все сложности, в том числе и тарифные войны, в том числе санкции и так далее, преодолевать — это значит идти вперёд", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал преодоление старых правил шагом вперед
Путин заявил о необходимости преодолевать старые правила