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Российской экономике нужны частные инвестиции, заявил Путин

Российской экономике нужны частные инвестиции, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Российской экономике нужны частные инвестиции, заявил Путин

Частные инвестиции, в том числе международные, нужны российской экономике, без них она вряд ли сможет развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:17:00+03:00

2025-06-20T19:17:00+03:00

2025-06-20T19:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Частные инвестиции, в том числе международные, нужны российской экономике, без них она вряд ли сможет развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ."Частные инвестиции - это то, что нам нужно, то, без чего вряд ли эффективно сможет развиваться российская экономика, и это в полной мере касается и иностранных инвестиций", - сказал глава государства на пленарном заседании форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, в мире, инвестиции