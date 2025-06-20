https://ria.ru/20250620/putin-2024379237.html
Путина беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана
Путина беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Путина беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана
Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:15:00+03:00
2025-06-20T19:15:00+03:00
2025-06-20T19:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана."Конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести. Это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, решений - причем желательно мирными средствами", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, россия, владимир путин
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путина беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана
Путин: нас очень беспокоит ситуация вокруг ядерных объектов Ирана