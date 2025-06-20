https://ria.ru/20250620/putin-2024377397.html

Путин охарактеризовал отношения России и США

Путин охарактеризовал отношения России и США - РИА Новости, 20.06.2025

Путин охарактеризовал отношения России и США

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и США восстанавливающимися. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и США восстанавливающимися."Мы, опираясь на известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами, мы и перед Израилем поставили этот вопрос (о безопасности российского персонала в Иране - ред.)", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, сша, владимир путин, в мире