https://ria.ru/20250620/putin-2024376690.html
Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин
Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин
Позиция Россия в отношении Ирана и его законных интересов не поменялась, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:10:00+03:00
2025-06-20T19:10:00+03:00
2025-06-20T19:23:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Позиция Россия в отношении Ирана и его законных интересов не поменялась, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы поддерживаем Иран в его борьбе за его законные интересы, в том числе, в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию, принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась", — сказал президент.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин
Россия, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ПМЭФ-2025, Владимир Путин
Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин
Путин: Позиция России в отношении Ирана и его интересов не поменялась