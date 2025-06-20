https://ria.ru/20250620/putin-2024376690.html

Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин

Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Позиция России в отношении Ирана не поменялась, заявил Путин

Позиция Россия в отношении Ирана и его законных интересов не поменялась, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:10:00+03:00

2025-06-20T19:10:00+03:00

2025-06-20T19:23:00+03:00

россия

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

пмэф-2025

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_67aa989f803ff64096162bdf4d3d4e1c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Позиция Россия в отношении Ирана и его законных интересов не поменялась, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы поддерживаем Иран в его борьбе за его законные интересы, в том числе, в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию, принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась", — сказал президент.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024379237.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин