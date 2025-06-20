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Россия поддерживает Иран в работе по мирному атому, заявил Путин

Россия поддерживает Иран в работе по мирному атому, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия поддерживает Иран в работе по мирному атому, заявил Путин

Россия поддерживает Иран в его работе по мирному атому, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:06:00+03:00

2025-06-20T19:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия поддерживает Иран в его работе по мирному атому, заявил российский президент Владимир Путин."Мы поддерживаем Иран в его борьбе за законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.В настоящее время в Иране функционирует одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 19 июня сообщил, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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