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Россия ответит на использование грязной бомбой Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:01 20.06.2025 (обновлено: 19:15 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024372206.html
Россия ответит на использование грязной бомбой Украиной, заявил Путин
Россия ответит на использование грязной бомбой Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия ответит на использование грязной бомбой Украиной, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на использование грязной бомбы со стороны Украины будет катастрофическим, выразив надежду, что до этого не... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:01:00+03:00
2025-06-20T19:15:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на использование грязной бомбы со стороны Украины будет катастрофическим, выразив надежду, что до этого не дойдет."В нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий, всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а к сожалению и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/bomba-2024373228.html
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владимир путин, россия, украина, в мире
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Россия ответит на использование грязной бомбой Украиной, заявил Путин

Путин: ответ РФ на использование грязной бомбы Украиной будет катастрофическим

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на использование грязной бомбы со стороны Украины будет катастрофическим, выразив надежду, что до этого не дойдет.
"В нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий, всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а к сожалению и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин: у Москвы нет достоверных данных о возможном сбросе "грязной бомбы"
Вчера, 19:02
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
 
 
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