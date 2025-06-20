https://ria.ru/20250620/putin-2024369084.html

Россия дружит с теми, кто хочет идти вперед, заявил Путин

Россия дружит с теми, кто хочет идти вперед, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия дружит с теми, кто хочет идти вперед, заявил Путин

Россия дружит с теми, кто хочет идти вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:56:00+03:00

2025-06-20T18:56:00+03:00

2025-06-20T19:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Россия дружит с теми, кто хочет идти вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Мы дружим с теми, сотрудничаем с теми, кто хочет идти вперед. И готов к этому. Принимает этот вызов и готов к этому", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, в мире