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Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:55 20.06.2025 (обновлено: 18:59 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024368429.html
Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область
Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область - РИА Новости, 20.06.2025
Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:55:00+03:00
2025-06-20T18:59:00+03:00
пмэф-2025
киев
безопасность
курская область
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область."Они своими руками создали ещё линию боевого соприкосновения почти на 2000 километров. Там 2000 километров у нас было по линии боевого соприкосновения. И вдоль границы ещё угрозу начали создавать. И ещё тысяча с лишним, по-моему, 1600 километров. Растащили все свои вооружённые силы. Более глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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киев, безопасность, курская область, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Киев, Безопасность, Курская область, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область

Путин: Украина создала себе проблемы нападением на Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область.
"Они своими руками создали ещё линию боевого соприкосновения почти на 2000 километров. Там 2000 километров у нас было по линии боевого соприкосновения. И вдоль границы ещё угрозу начали создавать. И ещё тысяча с лишним, по-моему, 1600 километров. Растащили все свои вооружённые силы. Более глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин раскрыл, какое решение Украины стало бы ее главной ошибкой
Вчера, 18:58
 
ПМЭФ-2025КиевБезопасностьКурская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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