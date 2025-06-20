https://ria.ru/20250620/putin-2024368429.html

Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область

Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область - РИА Новости, 20.06.2025

Путин прокомментировал нападение Киева на Курскую область

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:55:00+03:00

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2025-06-20T18:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область."Они своими руками создали ещё линию боевого соприкосновения почти на 2000 километров. Там 2000 километров у нас было по линии боевого соприкосновения. И вдоль границы ещё угрозу начали создавать. И ещё тысяча с лишним, по-моему, 1600 километров. Растащили все свои вооружённые силы. Более глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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киев, безопасность, курская область, россия, владимир путин