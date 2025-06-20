https://ria.ru/20250620/putin-2024368313.html

Украина хочет больше денег от западных спонсоров, заявил Путин

Украина хочет больше денег от западных спонсоров, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Украина хочет больше денег от западных спонсоров, заявил Путин

Украинцы хотят все больше и больше денег от своих спонсоров за границей, половину разворовывают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украинцы хотят все больше и больше денег от своих спонсоров за границей, половину разворовывают, заявил президент России Владимир Путин."Смысл и цель (создания Украиной угрозы приграничным территориям России - ред.) была только в одном – цель политического характера. Показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет - мало. Еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают еще к тому же, если не больше", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, украина