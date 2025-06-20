https://ria.ru/20250620/putin-2024367983.html
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:53:00+03:00
2025-06-20T18:53:00+03:00
2025-06-20T18:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия не добивается капитуляции Украины, заявил президент Владимир Путин."Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Президент напомнил, что Россия неоднократно пыталась договориться с Украиной, предлагая Киеву остановиться. Но соседняя страна отказывалась договариваться с Москвой о прекращении конфликта, так как Запад был уверен, что сможет поживиться на сложившейся ситуации, объяснил глава государства.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины
Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины
2025-06-20T18:53
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украина, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Украина, Россия, Владимир Путин
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин
Путин: Россия не добивается капитуляции Украины