https://ria.ru/20250620/putin-2024367486.html
Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области
Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области
Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:52:00+03:00
2025-06-20T18:52:00+03:00
2025-06-20T18:59:00+03:00
пмэф-2025
сумская область
россия
сумы
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024275881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ca055bfddebb6423aae263741b59ea.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров, заявил президент России Владимир Путин. "В Сумской области глубина (зоны безопасности - ред.) составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то восемь, 10, 12 километров. Дальше - город Сумы, областной центр", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024364296.html
сумская область
россия
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024275881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0289270008a7c622db9be4da560c4ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, сумы, владимир путин
ПМЭФ-2025, Сумская область, Россия, Сумы, Владимир Путин
Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области
Путин: глубина зоны безопасности в Сумской области составляет до 12 километров