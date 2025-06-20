https://ria.ru/20250620/putin-2024367486.html

Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области

Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области

Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров, заявил президент России Владимир Путин. "В Сумской области глубина (зоны безопасности - ред.) составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то восемь, 10, 12 километров. Дальше - город Сумы, областной центр", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024364296.html

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сумская область, россия, сумы, владимир путин