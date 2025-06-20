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Путин обвинил Киев в преступлениях против жителей Курской области

Путин обвинил Киев в преступлениях против жителей Курской области - РИА Новости, 20.06.2025

Путин обвинил Киев в преступлениях против жителей Курской области

ВСУ натворили в Курской области целую массу преступлений, в том числе против гражданского населения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:51:00+03:00

2025-06-20T18:51:00+03:00

2025-06-20T18:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. ВСУ натворили в Курской области целую массу преступлений, в том числе против гражданского населения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений - причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они атакуют оттуда с помощью артиллерии, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что это такое?", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия