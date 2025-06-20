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Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:48 20.06.2025 (обновлено: 18:59 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024364523.html
Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным
Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным
Нападение Киева на Курскую область имело цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:48:00+03:00
2025-06-20T18:59:00+03:00
пмэф-2025
украина
курская область
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Нападение Киева на Курскую область имело цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.&quot;Смысл и цель была только в одном - цель политического характера, показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов&quot;, - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, курская область, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, происшествия
ПМЭФ-2025, Украина, Курская область, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия

Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Нападение Киева на Курскую область имело цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
«

"Смысл и цель была только в одном - цель политического характера, показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
ПМЭФ-2025: день третий
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

Торжественное открытие Форума, ПМЭФ-2025

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 22
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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3 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

Космические технологии – будущее экономики услуг

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год?, ПМЭФ-2025

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

Работа группы Аэрофлот, ПМЭФ-2025

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

Работа форума, ПМЭФ-2025

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

© РИА Новости / Александр Вильф
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16 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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18 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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19 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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20 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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21 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
22 из 22

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 22

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 22

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 22

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 22

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 22

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 22

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 22

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 22

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 22

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 22

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 22

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 22

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 22

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 22

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 22

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
18 из 22

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
19 из 22

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
20 из 22

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
21 из 22

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
ПМЭФ-2025УкраинаКурская областьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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