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Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным

Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал вторжение Украины в Курскую область политически мотивированным

Нападение Киева на Курскую область имело цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:48:00+03:00

2025-06-20T18:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Нападение Киева на Курскую область имело цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными."Смысл и цель была только в одном - цель политического характера, показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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украина, курская область, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, происшествия