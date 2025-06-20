https://ria.ru/20250620/putin-2024364046.html
Украина теряет боеготовность, заявил Путин
Украина теряет боеготовность, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Украина теряет боеготовность, заявил Путин
Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:47:00+03:00
2025-06-20T18:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47%, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже говорил, 47% укомплектованности боевых подразделений, 47 всего. Они, в общем-то, теряют боеготовность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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украина, россия, владимир путин
Украина, ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Украина теряет боеготовность, заявил Путин
Путин: Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47%