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ВС России наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

ВС России наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

ВС России наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

Армия России наступает по всем направлениям линии боевого соприкосновения каждый день, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:42:00+03:00

2025-06-20T18:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Армия России наступает по всем направлениям линии боевого соприкосновения каждый день, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская армия наступает по всем направлениям, на всей линии боевого соприкосновения каждый день", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф