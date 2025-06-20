https://ria.ru/20250620/putin-2024358832.html

Россия не подвергает сомнению право Украины на суверенитет, заявил Путин

Россия не подвергает сомнению право Украины на суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия не подвергает сомнению право Украины на суверенитет, заявил Путин

Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:39:00+03:00

2025-06-20T18:39:00+03:00

2025-06-20T18:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, украина, владимир путин