https://ria.ru/20250620/putin-2024358341.html

Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО

Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО - РИА Новости, 20.06.2025

Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил о шести волнах расширения НАТО с 90-х годов. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:37:00+03:00

2025-06-20T18:37:00+03:00

2025-06-20T18:51:00+03:00

нато

пмэф-2025

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_7b26d3d370be39e04a7df7de57d44557.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил о шести волнах расширения НАТО с 90-х годов."Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. С начала 90-х годов на протяжении десятилетий мы говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть, и, несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форум.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/nato-2024078764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, владимир путин