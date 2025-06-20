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Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:37 20.06.2025 (обновлено: 18:51 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024358341.html
Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО
Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО - РИА Новости, 20.06.2025
Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил о шести волнах расширения НАТО с 90-х годов. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:37:00+03:00
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пмэф-2025
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил о шести волнах расширения НАТО с 90-х годов."Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. С начала 90-х годов на протяжении десятилетий мы говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть, и, несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форум.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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нато, россия, владимир путин
НАТО, ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО

Путин напомнил о шести волнах расширения НАТО с конца 90-х годов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил о шести волнах расширения НАТО с 90-х годов.
"Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. С начала 90-х годов на протяжении десятилетий мы говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть, и, несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форум.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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