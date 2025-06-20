Россия пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил Путин

Путин: Россия в Минске пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем
"Мы пытались договориться мирным путем, "склеить ситуацию", но наши "партнеры", как мы их назовем в кавычках теперь уже, выяснилось позднее, что они затеяли этот переворот только для одного для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия. В конце концов это вынудило нас признать независимость этих республик - Луганской и Донецкой. Мы же восемь лет не признавали, восемь лет, а пытались договориться, но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооруженную поддержку для того, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине - это крайними националистами и неонацистами", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.
Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.
Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.
Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.
Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.
В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.
На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".
В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.
На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".
Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.
Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.
На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.
На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.
На стенде Москвы можно услышать живую музыку.
А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.
А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.
На форуме представлены инновационные бионические протезы.
На форуме представлены инновационные бионические протезы.
Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.
Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.
На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.
На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.
Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.
Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.
Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".
Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".
Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.
Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.
На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.
На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.
Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".
Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".
Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.
Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.
Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.
Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.
Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.
Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.
Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.
В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.
На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".
Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.
На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.
На стенде Москвы можно услышать живую музыку.
А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.
На форуме представлены инновационные бионические протезы.
Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.
На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.
Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.
Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".
Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.
На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.
Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".
Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.
Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.