https://ria.ru/20250620/putin-2024357707.html

Россия пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил Путин

Россия пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил Путин

РФ пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:36:00+03:00

2025-06-20T18:36:00+03:00

2025-06-20T18:53:00+03:00

пмэф-2025

украина

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_7b26d3d370be39e04a7df7de57d44557.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Мы пытались договориться мирным путем, "склеить ситуацию", но наши "партнеры", как мы их назовем в кавычках теперь уже, выяснилось позднее, что они затеяли этот переворот только для одного для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия. В конце концов это вынудило нас признать независимость этих республик - Луганской и Донецкой. Мы же восемь лет не признавали, восемь лет, а пытались договориться, но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооруженную поддержку для того, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине - это крайними националистами и неонацистами", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин, в мире