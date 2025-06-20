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Путин напомнил, что призывы о нерасширении НАТО были проигнорированы
Путин напомнил, что призывы о нерасширении НАТО были проигнорированы - РИА Новости, 20.06.2025
Путин напомнил, что призывы о нерасширении НАТО были проигнорированы
Призывы России о нерасширении НАТО на восток были проигнорированы, интересами Москвы пренебрегли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:35:00+03:00
2025-06-20T18:35:00+03:00
2025-06-20T19:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Призывы России о нерасширении НАТО на восток были проигнорированы, интересами Москвы пренебрегли, заявил президент России Владимир Путин."Нам с начала 90-х годов, на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, что уже шесть. И несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были проигнорированы…Это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин – о расширении НАТО на восток
Путин – о расширении НАТО на восток
2025-06-20T18:35
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Россия, Москва, НАТО, ПМЭФ-2025, Владимир Путин
Путин напомнил, что призывы о нерасширении НАТО были проигнорированы
Путин: призывы о нерасширении НАТО проигнорировали, интересами РФ пренебрегли