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Путин призвал не забегать вперед в вопросах урегулирования конфликтов

Путин призвал не забегать вперед в вопросах урегулирования конфликтов - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал не забегать вперед в вопросах урегулирования конфликтов

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о точках, от которых можно отталкиваться при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что в случае... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:31:00+03:00

2025-06-20T18:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о точках, от которых можно отталкиваться при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что в случае разрешения конфликтов лучше не забегать вперед, чтобы не навредить."Всегда в таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу. Но, на мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть. Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стране", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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