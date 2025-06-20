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Россия находится в контакте с Ираном, заявил Путин

Россия находится в контакте с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия находится в контакте с Ираном, заявил Путин

Контакты России с иранской стороной происходят практически в ежедневном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Контакты России с иранской стороной происходят практически в ежедневном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."У нас контакты с нашими иранскими друзьями практически в ежедневном режиме происходят", - сказал глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, иран, владимир путин, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте