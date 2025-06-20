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Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля, заявил Путин
Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля, заявил Путин
Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля при урегулировании конфликта между ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:30:00+03:00
2025-06-20T18:30:00+03:00
2025-06-20T18:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля при урегулировании конфликта между ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь точно можно найти приемлемые решения, на мой взгляд, как для одной, так и для другой страны. И страны и Глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На мой взгляд, такое решение существует", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, россия
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия
Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля, заявил Путин
Путин: можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля при урегулировании