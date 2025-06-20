https://ria.ru/20250620/putin-2024351926.html

Россия всегда выступала за безопасность каждой страны, заявил Путин

Россия всегда выступала за безопасность каждой страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия всегда выступала за безопасность каждой страны, заявил Путин

Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:20:00+03:00

2025-06-20T18:20:00+03:00

2025-06-20T18:22:00+03:00

россия

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024350161.html

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россия, владимир путин