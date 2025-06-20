https://ria.ru/20250620/putin-2024350161.html

Путин указал на разницу конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

Путин указал на разницу конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025

Путин указал на разницу конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

Ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке и на Украине принципиально разные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:18:00+03:00

2025-06-20T18:18:00+03:00

2025-06-20T18:23:00+03:00

украина

ближний восток

пмэф-2025

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024316762_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_141969569260e85d8e933b77b5829eb4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке и на Украине принципиально разные, заявил президент РФ Владимир Путин."Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. Во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

украина

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ближний восток, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте