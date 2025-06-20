https://ria.ru/20250620/putin-2024343881.html

Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер

Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер

Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:59:00+03:00

2025-06-20T17:59:00+03:00

2025-06-20T18:16:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными, заявил президент России Владимир Путин."Наша задача заключается в том, чтобы придать этому процессу (изменению мира - ред.), неизбежному процессу, такой цивилизованный характер, и всем вместе предпринимать усилия, которые не только ускоряли бы эти процессы, а делали бы их наиболее сбалансированными, чтобы решения были своевременными, идущими на пользу всем, а не только участникам этого процесса", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024344392.html

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владимир путин, россия