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Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:59 20.06.2025 (обновлено: 18:16 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024343881.html
Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер
Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер
Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:59:00+03:00
2025-06-20T18:16:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными, заявил президент России Владимир Путин."Наша задача заключается в том, чтобы придать этому процессу (изменению мира - ред.), неизбежному процессу, такой цивилизованный характер, и всем вместе предпринимать усилия, которые не только ускоряли бы эти процессы, а делали бы их наиболее сбалансированными, чтобы решения были своевременными, идущими на пользу всем, а не только участникам этого процесса", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024344392.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Россия
Путин призвал придать изменению мира цивилизованный характер

Путин: наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша задача заключается в том, чтобы придать этому процессу (изменению мира - ред.), неизбежному процессу, такой цивилизованный характер, и всем вместе предпринимать усилия, которые не только ускоряли бы эти процессы, а делали бы их наиболее сбалансированными, чтобы решения были своевременными, идущими на пользу всем, а не только участникам этого процесса", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия выступает за многополярный миропорядок, заявил Путин
Вчера, 18:01
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссия
 
 
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