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Путин: Россия готова договариваться со странами, которые утрачивают позиции

Путин: Россия готова договариваться со странами, которые утрачивают позиции - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Россия готова договариваться со странами, которые утрачивают позиции

Россия готова договариваться и с теми странами, которые утрачивают свои позиции на мировой арене, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:57:00+03:00

2025-06-20T17:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия готова договариваться и с теми странами, которые утрачивают свои позиции на мировой арене, сообщил президент РФ Владимир Путин."В том числе, кстати говоря, и с теми странами, которые, так или иначе, неизбежно немножко утрачивают свои позиции в мировой экономике. Мы с ними тоже хотим, мы тоже готовы с ними обо всем договариваться, если они этого хотят", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, экономика, владимир путин, в мире