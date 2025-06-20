Путин: в США именно элиты получали основные доходы в последние годы
Путин: именно элиты в США получали основные доходы в последние годы, не граждане
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Именно элиты в США получали основные доходы в последние годы, а до рядовых граждан сверхдоходы не доходили, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
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"Если мы посмотрим, как накапливались средства, ну, скажем, в Соединённых Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, и основа тех изменений, которые происходят, в том числе в политической сфере", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.