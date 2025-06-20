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Путин: в США именно элиты получали основные доходы в последние годы - РИА Новости, 20.06.2025
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17:14 20.06.2025 (обновлено: 17:15 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024311091.html
Путин: в США именно элиты получали основные доходы в последние годы
Путин: в США именно элиты получали основные доходы в последние годы - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: в США именно элиты получали основные доходы в последние годы
Именно элиты в США получали основные доходы в последние годы, а до рядовых граждан сверхдоходы не доходили, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:14:00+03:00
2025-06-20T17:15:00+03:00
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россия
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Именно элиты в США получали основные доходы в последние годы, а до рядовых граждан сверхдоходы не доходили, заявил президент России Владимир Путин. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Если мы посмотрим, как накапливались средства, ну, скажем, в Соединённых Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, и основа тех изменений, которые происходят, в том числе в политической сфере", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250619/putin-2023745853.html
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сша, россия, в мире, владимир путин
США, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин: в США именно элиты получали основные доходы в последние годы

Путин: именно элиты в США получали основные доходы в последние годы, не граждане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Именно элиты в США получали основные доходы в последние годы, а до рядовых граждан сверхдоходы не доходили, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин отметил рост товарооборота между Россией и США
19 июня, 01:22
"Если мы посмотрим, как накапливались средства, ну, скажем, в Соединённых Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, и основа тех изменений, которые происходят, в том числе в политической сфере", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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