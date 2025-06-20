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Страны БРИКС реализуют масштабные инициативы, заявил Путин
Страны БРИКС реализуют масштабные инициативы, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Страны БРИКС реализуют масштабные инициативы, заявил Путин
Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:46:00+03:00
2025-06-20T16:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике, заявил президент России Владимир Путин."Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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брикс, экономика, технологии, россия, владимир путин
БРИКС, ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Страны БРИКС реализуют масштабные инициативы, заявил Путин
Путин: страны БРИКС реализуют проекты в атомной энергетике и робототехнике